Il primo obiettivo della Fiorentina in questo mercato di gennaio rimane Alfred Duncan del Sassuolo, ma occhio che magari la dirigenza viola potrebbe pensare ad un altro colpo in attacco. Spunta e ritorna di moda il nome di Suso che, in questo senso potrebbe essere la grande sorpresa. Del resto il Milan è pronto a cederlo e lui, allo stesso tempo, ha capito che è meglio cambiare aria. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.