Fiorentina, svolta a sinistra. Giovedì rinnova Biraghi e Sema può arrivare dal Watford

Dopo il rientro a Firenze dal prestito all'Inter per Cristiano Biraghi è in arrivo il rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport è fissato per giovedì l'incontro tra la dirigenza della Fiorentina e l'agente del laterale mancino Mario Giuffredi per le firme di rito. Al giocatore della Nazionale di Roberto Mancini nuovo accordo fino al 2023, con opzione per una ulteriore stagione, e inaggio da 1,5 milioni di euro, bonus compresi.

Sempre per la fascia mancina i viola continuano a lavorare per un altro innesto che si alterni con lo stesso Biraghi: il nome in pole è quello di Ken Sema, svedese di proprietà del Watford lo scorso anno in prestito all'Udinese.