© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Biglia, ma anche Sandro Tonali ed Enrico Del Prato. Sarebbero questi alcuni dei nomi usciti dal summit di ieri in casa Fiorentina. Profili d'esperienza, come il centrocampista del Milan, oppure giovani promesse in rampa di lancio, quali i centrocampista di Brescia e Atalanta. Senza dimenticare quell'Andrea Bertolacci in scadenza di contratto coi rossoneri che tanto piace a mister Montella.

Rivoluzione a centrocampo - I viola sono pronti a dare un'accelerata per rivoluzionare la linea nevralgica del campo, anche se, almeno per quanto riguarda il grande sogno Tonali, non sarà facile battere l'agguerrita concorrenza (Paris Saint-Germain in primis). A riportarlo è il Corriere dello Sport.