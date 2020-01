© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto di Riccardo Sottil con la Fiorentina fino al 2024 con opzione per la stagione successiva ma molti club si sono comunque fatti avanti per provare a prendere in prestito il classe 1999. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, però, a meno di clamorosi stravolgimenti di scenario, anche nei prossimi sei mesi Sottil sembra destinato a rimanere a Firenze. Questa la volontà del giocatore, che crede di poter emergere alla Fiorentina nella seconda parte della stagione.