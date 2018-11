Fiorentina, tanti addii in vista: da Thereau a Laurini, gennaio di partenze

Tante cessioni in vista per la Fiorentina a gennaio, scrive oggi La Nazione. Verso l'addio Maxi Olivera, in prestito, possibile rescissione consensuale per Cyril Therereau. In uscita Vincent Laurini, verso il prestito Riccardo Sottil, occhio anche al futuro di Federico Ceccherini che non trovato spazio finora a Firenze.