Fiorentina, tanti esuberi da piazzare: Boateng e Saponara i casi più spinosi

La Fiorentina deve piazzare tanti esuberi prima dell'inizio della prossima stagione, con giocatori rientrati a Firenze ma che non rientrano nei piani del club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quello tornato in viola in questi giorni è un vero esercito di calciatori, due squadre che sono alla ricerca di una sistemazione. I casi più spinosi da risolvere sono quelli relativi a Kevin Prince Boateng (che ha ancora un anno di contratto ma nessun acquirente) e Riccardo Saponara, che adesso con Liverani a Parma potrebbe anche fare al caso degli emiliani. Ci sono poi i tantissimi giovani che devono essere piazzati in prestito, in particolare quelli nemmeno convocati per il ritiro di Firenze: Zekhnini, Diks e Montiel.