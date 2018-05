Fiorentina, tanti flop: in estate in molti potrebbero non essere riconfermati

© foto di Federico De Luca

Pagina sportiva del Corriere Fiorentino dedicata a chi ha fatto male in questa stagione della Fiorentina. "Quelli che hanno fatto flop: quanti dubbi su Eysseric & Co." il commento del quotidiano. Da Cyril Thereau a Bruno Gaspar, passando per Diego Falcinelli e Gil Dias, non sono pochi i giocatori che non hanno rispettato le attese e che adesso provocano dubbi riguardo al loro futuro. I primi problemi del prossimo mercato viola riguarderanno le uscite: sarà importante decidere chi tenere e chi lasciare andare.