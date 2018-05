Fiorentina, tanti giovani in rampa di lancio. Badelj verso il Milan

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina, in attesa della decisione finale dell'UEFA che potrebbe escludere il Milan dalla prossima Europa League, pensa già al futuro e alla crescita dei suoi giovani talenti. Sulla scia di Federico Chiesa, Stefano Pioli è pronto a dare una chance ai vari Diks, Vlahovic, Hristov, Graiciar e Castrovilli. Quest'ultimo, in particolare, è migliorato molto nell'ultimo campionato, disputato con la maglia della Cremonese. Classe 1997, ha già incassato gli elogi di Antognoni e andrà a completare un reparto che sarà orfano di Milan Badelj. Il croato, infatti, andrà via a parametro zero: per lui, come riporta Tuttosport, è pronta la maglia rossonera. Per sostituire l'ex Amburgo, la Fiorentina pensa a Viviani, Barella, Soucek e Alexis Blin.