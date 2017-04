Fiorentina, Tatarusanu: "Sportiello? Mai avuto dubbi sul posto da titolare"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere della Fiorentina Ciprian Tatarusanu ha parlato della concorrenza di Sportiello e della sua situazione: "Dubbio sul posto da titolare? Mai. Non ho mai avuto paura. Per allenatore (dice proprio così) sono numero uno. Programmi? Ho un contratto fino al 2018 e un agente bravo, Pietro Chiodi, che segue tutti noi romeni in Italia. Io sto bene a Firenze, è una città splendida, ho vissuto anche in centro, ma per i bambini era problematico. A me piace giocare, come a tutti. Mai pensato vado a fare il secondo. Miracolo Europa League? Per me il miracolo è la Champions. Siamo lì. Sousa ci ha insegnato a non mollare mai. La differenza con lo scorso anno è che eravamo partiti più forte".