Fiorentina, tempo di valutazioni per Cutrone. Bologna in vantaggio su Parma e Sampdoria

Come scrive La Nazione, lo stop all'obbligatorietà de riscatto di Patrick Cutrone nei confronti del Wolverhampton sembra un segnale forte e chiaro sul futuro del giocatore. Il quale dovrà valutare una serie di proposte che gli permetteranno di continuare a giocare in Italia fino a giugno o, in caso di maxi prestito, per un anno e mezzo. Il Bologna - si legge - è in vantaggio sulla concorrenza di Parma e Sampdoria.