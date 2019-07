Fiorentina, tentativo di sorpasso sul Cagliari per Defrel

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta di un tentativo di sorpasso che la Fiorentina sta provando a mettere in atto nei confronti del Cagliari per arrivare all'attaccante Gregoire Defrel della Roma. I giallorossi vogliono 16 milioni di euro per lasciarlo partire, considerati troppi. Su Defrel ci sono anche gli interessi di squadre in Russia e Premier League.