Fiorentina, termina il ritiro voluto dalla società: oggi i calciatori potranno tornare a casa

Termina il ritiro della Fiorentina dopo il pareggio per 1-1 ottenuto ieri in casa contro il Sassuolo. La società ha deciso di dare il via libera ai calciatori dopo gli allenamenti di oggi. Ritorno a casa dunque per tutti i componenti della squadra con nuovo ritiro, ma stavolta in versione classica per il pre-partita, organizzato da domani in vista dell'Hellas Verona.