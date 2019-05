© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna decisione operativa dopo il vertice d'urgenza convocato quest'oggi dalla famiglia Della Valle. In casa Fiorentina - riporta l'edizione on line de La Nazione - si è infatti preferito rimandare al termine della stagione il bilancio e le valutazioni, così come le decisioni da prendere. Dalla società viola fanno sapere che "fino a fine campionato non verrà comunicata nessuna iniziativa o decisione". Così come che dalla riunione è emersa "massima unità con tecnico e squadra per affrontare queste ultime partite". Le linee guida sarebbero già state individuate, ma si vuole aspettare il termine dell'annata.