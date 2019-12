Fiorentina, termina in anticipo il 2019 di Chiesa. Un anno in chiaroscuro

Con la mancata convocazione per l'ultima partita dell'anno, il Fiorentina-Roma di questa sera al Franchi, Federico Chiesa ha così concluso il suo personale 2019 calcistico. Non un anno da incorniciare, a dirla tutta. E dire che era anche iniziato a tutto gas, vista la doppietta nel finale di partita con cui il 13 gennaio il talentino aveva permesso alla squadra viola di superare il turno di Coppa Italia in casa del Torino. Da lì le cose hanno iniziato man mano a complicarsi, fino a degenerare. Prima, a livello collettivo, visto il drastico calo di risultati che ha portato al cambio di allenatore, e al Montella-bis, e che per poco non ha costretto la Fiorentina in Serie B. Quindi il cambio di proprietà alle porte dell'estate, ed un amore che per gran parte della seconda metà di questo 2019 è sembrato soprattutto unilaterale. Alle ripetute dichiarazioni di Commisso contro le voci di mercato, è arrivato in risposta sempre il silenzio dall'altra parte. Anzi, in questo campionato è venuta a galla tutta la questione, amplificata da un episodio avvenuto durante la sfida in casa dell'Hellas: Chiesa si scalda mezz'ora ma alla fine non entra. In città scoppia il putiferio, e tornano ad alimentarsi i tormentoni del mercato, che vogliono Juventus ed Inter ancora in attesa del susseguirsi degli eventi. Tra poco inizierà la sessione invernale, e sarà tempo di capire se e come potrà cambiare la situazione di Chiesa con la Fiorentina. Di certo gli servirà un 2020 migliore, per una serie di motivi. In primis per rimanere in cima alla lista delle grandi in tempi di mercato mutevole alla massima potenza, ma anche - se proprio volessimo mettere da un lato la Fiorentina - per quanto accadrà l'estate prossima. Ci sarebbe l'Europeo, e se è vero che Mancini ha le idee chiare, e che Chiesa ha sempre fatto parte del gruppo azzurro, lo è altrettanto che un progressivo appiattimento delle sue prestazioni rischierebbe quantomeno di fargli perdere il posto da titolare. Giusto per fare un esempio, da quella parte potrebbe giocarci un certo Nicolò Zaniolo, altro giocatore venuto fuori dal settore giovanile della Fiorentina e uomo-copertina quando si parla di mercato. A differenza di Chiesa lui, stasera, ci sarà.