Fiorentina, terminato l'incontro con Commisso: Corvino verso l'addio

© foto di Giacomo Morini

Incontro in casa Fiorentina per decidere il futuro della dirigenza viola. Nel pomeriggio, l'attuale direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha incontrato il nuovo patron Rocco Commisso e il suo braccio destro Joe Barone.

Sul tavolo, l'addio: il dirigente pugliese dovrebbe essere coinvolto nell'inevitabile rinnovamento portato dalla nuova proprietà, anche se in giornata si è diffusa in città la voce che Corvino potesse rimanere. Molto diversi i responsi dei protagonisti del meeting di oggi: nell'uscire dall'hotel, Commisso e Barone hanno mostrato i classici sorrisi che hanno accompagnato questa trattativa lampo. Viceversa, Corvino si è trincerato dietro un sostanziale no comment ("Capite il momento"), come riportato dai colleghi di Firenzeviola.it.