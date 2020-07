Fiorentina, Terracciano al 45': "Giusto atteggiamento, ma serve più incisività in attacco"

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, nel primo tempo contro l'Inter è stato tra i migliori in campo. All'intervallo, poi, si è presentato al microfono di Sky Sport: "Per affrontare squadre come l'Inter dal punto di vista caratteriale devi mettere qualcosa in più. Speriamo di riuscire a metterli in difficoltà. L'atteggiamento è quello giusto, bisogna continuare a lottare ed essere più incisivi nelle ripartenze e davanti".