© foto di Giacomo Morini

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, parla a Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Abbiamo bisogno di prestazioni importanti, la coppa deve essere un modo per trovare certezze che abbiamo perso per un periodo. Ci teniamo a fare bene, giocare la Coppa Italia come fosse il campionato. Sfidiamo un'ottima squadra ma vogliamo fare bene e passare il turno. Solo con prestazioni, unione e compattezza possiamo tirarci fuori dalla classifica difficile".