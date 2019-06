© foto di Giacomo Morini

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha chiuso l'acquisto di Aleksa Terzic, terzino serbo classe 1999 della Stella Rossa di Belgrado. Si tratta dell'ultimo colpo in viola di Pantaleo Corvino, che ha lavorato sotto traccia con l’agente Jovan Brstina e ha anticipato il Milan per il giovane esterno che si è messo in mostra in Youth League a suon di assist. Costo dell'operazione: 1,7 milioni di euro.