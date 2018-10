Fiorentina, Thereau all'Empoli per due 'opzioni' su Di Lorenzo e Zajc

© foto di Giacomo Morini

Il futuro di Cyril Thereau, scrive oggi La Nazione, a gennaio sarà sicuramente lontano dalla Fiorentina. Il club che al momento pare più interessato al francese è l'Empoli e i viola potrebbero decidere di favorire il passaggio al Castellani per avere un'opzione su due talenti azzurri: il difensore Di Lorenzo per gennaio e il fantasista Zajc in vista del prossimo giugno.