Fiorentina, Thereau: "Aspetto con ansia il primo gol al Franchi"

L'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau ha parlato ai microfoni di Sky: "Tanti pensano che ho avuto problemi all'Udinese, ma il mister è stato chiaro: voleva un altro tipo di attaccante. Alla fine per me è arrivata questa esperienza alla Fiorentina, ma un grande rispetto per Delneri, che lo scorso anno ha fatto grande cose con noi. Esultare se segno domenica? Non sono un grande fan di quei giocatori che sono tristi dopo aver segnato ad una ex. Se non vuoi segnare non giochi, se segno domenica esulto, chiaramente in maniera moderata perché ho un grande rispetto per l'Udinese. Aspetto molto il primo gol in casa della Fiorentina".