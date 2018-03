Fiorentina, Thereau: "Europa? Samp e Atalanta restano avanti a noi"

© foto di Federico De Luca

L'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau è intervenuto ai microfoni di Premium Sport per parlare dell'andamento della squadra in campionato: "Il calcio va veloce, tre partite fa non avremmo potuto pensare di ottenere dieci punti in più. Come avevo detto, per me sinceramente Sampdoria e Atalanta individualmente hanno più qualità, e sono più abituate a giocare per l'Europa. Adesso siamo a meno tre, e l'obiettivo non cambia: siamo sulla strada giusta. I blucerchiati hanno avuto un calo ma la squadra c'è sempre, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Se a cinque partite dalla fine saremo ancora a meno tre dall'Europa - conclude Thereau -, ci penseremo con più convinzione".