Fiorentina, Thereau: "Preferisco fare la seconda punta nel 4-2-3-1"

Nel giorno della sua presentazione da neo giocatore della Fiorentina Cyril Thereau ha parlato anche del suo ruolo preferito nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli: "Posso giocare ovunque: prima punta, secondo attaccante o esterno a sinistra. La squadra prova a giocare a calcio, i ruoli cambiano molto in campo e sarà bello giocare in questa squadra. Per rispondere alla domanda: preferisco fare la seconda punta".