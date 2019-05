© foto di Federico Gaetano

Cyril Thereau a fine anno tornerà ad essere un calciatore della Fiorentina. Il Corriere dello Sport spiega come i rossoblù non vogliano mantenere in rosa il francese, in campo appena 5 volte da gennaio di cui 1 soltanto come titolare. Il classe ’83 ha un contratto abbastanza alto coi viola, da circa 700mila euro netti fino al giugno 2020: probabile che la Fiorentina possa cercare una nuova sistemazione per il giocatore a partire dall'estate.