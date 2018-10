Fiorentina, Thereau via a gennaio. Ci sono Empoli e SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cyril Thereau pronto a lasciare la Fiorentina durante il mercato di gennaio. Come su legge sulle pagine del QS-La Nazione l'attaccante francese è pronto a salutare la Fiorentina, visto che ormai non riesce più a trovare spazio in viola. I club pronti a trattare con lui, dopo la rescissione con i gigliati, sono l'Empoli e la SPAL.