Fiorentina, Thereau: "Voglio aiutare Simeone e Babacar"

Cyril Thereau, neo giocatore della Fiorentina, ha parlato anche dei suoi compagni di reparto nella sua conferenza stampa di presentazione, partendo da Giovanni Simeone: "Ho fatto pochi allenamenti con lui. Ha tanta qualità e segna molto. Voglio aiutare sia lui che Babacar, non sono venuto però per fare il maestro, volendo comunque aiutare i giovani in un campionato molto difficile come la Serie A"