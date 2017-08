Fiorentina, Tomovic saluta: "Vado via a testa alta. Grazie di tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Vado via a testa alta", è questo il saluto che Nenad Tomovic affida a FirenzeViola.it in procinto di trasferirsi al Chievo Verona in prestito oneroso. Il difensore serbo ha infatti lasciato i Campini nel pomeriggio, senza svolgere la seduta di allenamento pomeridiana insieme ai propri compagni. Dopo ben cinque stagioni in maglia viola, per Tomovic arriva così una nuova avventura professionale. Questo il messaggio inviato dal classe '87 a Firenze e ai tifosi della Fiorentina attraverso i nostri canali:

"È arrivato il giorno dei saluti.

Grazie per tutti questi anni bellissimi.

Saluto Firenze e la mia Fiorentina.

Io vado via a testa alta, questa è la cosa migliore per tutti.

In bocca al lupo!"

Nenad Tomovic