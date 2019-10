© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sandro Tonali resta uno dei principali sogni della Fiorentina in vista della prossima stagione. Con un campionato di A alle spalle la valutazione a giugno sarà ancora più alta. A dire il vero proprio a fine agosto la Fiorentina ha di nuovo tentato un affondo ma senza esito. Tonali, se continuerà ad esprimersi su questi livelli, costerà sopra i 40 milioni. La Fiorentina sa bene che ha davanti tanti ostacoli (concorrenza di Juve, Milan, Napoli e tante big straniere) ma non per questo si tirerà indietro. Anzi è pienamente in corsa. Siamo solo ad ottobre ma le idee sono già chiare. I viola sono pronti a ingranare la quarta. A riportarlo è l'edizione fiorentina de La Repubblica.