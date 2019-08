© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle scorse ore il nome di Lorenzo Tonelli è tornato di moda in casa Fiorentina, con il difensore che sarebbe disposto a tornare nella sua città ma solo a titolo definitivo . Secondo quanto riportato da Il Mattino tra i viola e il Napoli continuano i contatti e il suo passaggio alla corte di Vincenzo Montella potrebbe concretizzarsi già in questa settimana, proprio quella che vedrà le due squadre affrontarsi all'esordio in Serie A.