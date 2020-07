Fiorentina-Torino 1-0 al 45', al Franchi decide l'autogol di Lyanco. I granata non tirano in porta

Terminato qualche istante fa il primo tempo della partita del Franchi tra Fiorentina e Torino. Dopo i primi 45 minuti, è la squadra di casa a condurre per 1-0, grazie all'autogol di Lyanco arrivato al 2'.

Le scelte iniziali - Poche sorprese nelle scelte di formazione dei due tecnici: se Iachini lascia fuori Cutrone nonostante i due gol di fila arrivati nelle due ultime uscite, Longo preferisce far riposare Verdi e lancia Berenguer alle spalle della coppia di peso Zaza-Belotti.

Inizio devastante viola. Ma non è ancora Kouame - Partenza a razzo per la squadra di casa, che passato poco più di un minuto sul cronometro trova la via del gol, grazie a Kouame. Inizialmente sembrava pure essere stato lui l'autore della rete, ma Lega Serie A, rivedendo il replay, stabilisce che il suo tiro non fosse indirizzato verso la porta, e che sia risultata decisiva la deviazione di un Lyanco distratto in tutta l'azione: autogol.

Ritmi bassi, pochissimo Toro - La partita, da quel momento, prosegue su un unico canale, o quasi, che è quello in cui la Fiorentina prosegue a fare la partita, sfruttando le difficoltà del Toro. Grazie anche a un Ribery particolarmente ispirato, sempre nelle vesti di regista totale. E allora ecco i viola andare più volte alla ricerca del bis: prima con un tiro-cross di Castrovilli, prima di un paio di tentativi solitari firmati Chiesa. Il Torino è poca roba, quasi nulla: un tentativo alto di Berenguer, ed un altro poco prima di Ola Aina. Ma Terracciano, fino a qui, non ha dovuto sporcarsi i guantoni: zero tiri in porta da parte della squadra di Longo che, se vuole cambiare le cose, dovrà mostrare qualcosa di diverso dopo l'intervallo. Al momento è la Fiorentina a condurre, per 1-0, con tanto di raddoppio sfiorato su punizione con Pulgar e deviazione di Belotti, quando mancavano pochi secondi al duplice fischio.