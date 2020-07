Fiorentina-Torino 2-0, le pagelle: Ribery ispira Kouame e Cutrone, Lyanco-Meite pessimi

Fiorentina - Torino 2-0

2' aut. Lyanco; 75' Cutrone

FIORENTINA

Terracciano 6 - Nel primo tempo neanche una parata: l'unico intervento è un'uscita con i piedi fuori area. Anche nella ripresa serata di assoluto riposo: l'unica volta che il Toro riesce a centrare la porta, c'è il palo a fare il lavoro al posto suo.

Milenkovic 6,5 - Il serbo ringhia con forza sugli avanti granata, soprattutto su Belotti, sul quale cerca di imporre il proprio fisico. Dei tre dietro è il meno sicuro in assoluto, ma va anche detto che il Torino non tira mai in porta.

Pezzella 6,5 - Viene ammonito nel finale di primo tempo, e nonostante ciò non si fa influenzare. Anzi, continua a giocare ruvido e deciso, nel suo stile, avventurandosi persino in incursioni palla al piede in attacco.

Caceres 6,5 - L'uruguaiano torna sui livelli mostrati nella prima parte di stagione, mettendo in evidenza una sicurezza svanita di recente, specie dopo il periodo del lockdown e del contatto diretto col virus. Ritrovato.

Chiesa 6 - Si rivede da quinto a destra, ma non regala lo stesso tipo di prova vista a Lecce, in cui di fatto era stato l'MVP. Ci prova ma è un po' nervoso, mugugna tra i denti qualche volta di troppo, compreso il momento della sostituzione.

(dal 68' Venuti 6 - Iachini lo inserisce con lo specifico compito di diminuire i rischi in corsia, e lui, da terzino che prende il posto di un attaccante, lo fa).

Ghezzal 6 - Pure per l'algerino, vale lo stesso discorso di Chiesa. Tra i migliori al Via del Mare, questa sera lo si vede meno. Ma qualche giocata interessante la regala, come un bel velo proprio per il 25.

(dal 68' Duncan 6 - Nel mezzo i granata patiscono l'inferiorità numerica, e l'ingresso del ghanese contribuisce a limitare ulteriormente le opzioni degli avversari).

Pulgar 6 - Terza consecutiva in cabina di regia, questa sera il cileno bada soprattutto al sodo e a non concedere varchi per vie centrali. Lo si nota poco, ma porta a casa il grosso del lavoro sporco.

Castrovilli 6 - Torna in campo da titolare dopo gli acciacchi, e sembra brillante. Primo tempo in cui sguscia costantemente negli spazi sul centro-sinistra, anche se sulla lunga distanza accusa un po' di stanchezza e va a calare.

(dall'82' Ceccherini s.v.)

Lirola 6,5 - Schierato nuovamente a sinistra, sul lato del piede debole, questa volta però è meno timoroso in fase di spinta, e va ad attaccare bene i metri in corsia. Offrirebbe anche un cioccolatino a Vlahovic nel finale, ma il serbo spreca.

Kouame 7 - Seconda da titolare in viola, ed ecco la prima gioia. Rimandata, però, dalla Lega Serie A che assegna autogol di Lyanco. Prova quindi a farcela da solo, ma non riesce. Fuori dopo meno di un'ora, ottima prova.

(dal 58' Cutrone 7 - L'attaccante viola è in grande forma, e lo dimostra anche nella sfida al Torino: entra con poco più di mezz'ora più recupero per far male, e ci riesce. Ringrazia Ribery per l'assist e la sua freddezza per il terzo gol di fila).

Ribery 7 - Fa il rifinitore a tutto campo, partendo dal centrocampo fino ad arrivare all'area. Da una sua invenzione arriva il vantaggio immediato. Nel secondo tempo, ecco l'assist ufficiale, sfruttando l'errore di Meite per mandare in porta Cutrone. Totale.

(dall'82' Vlahovic s.v.)

Allenatore: Giuseppe Iachini 6,5 - Porta a casa il risultato, che è ciò per cui è stato chiamato alla guida della squadra ad inizio anno solare da Commisso. Prestazione solida e compatta della sua Fiorentina, che non solo si porta immediatamente in posizione di vantaggio, ma riesce pure ad evitare che il Torino tiri in porta. Grintosi e compatti, sull'impronta del proprio tecnico.

---

TORINO

Sirigu 6 - Beffato immediatamente, non ha però alcuna colpa. Un paio di parate semplici prima di doversi arrendere per la seconda volta, ancora senza responsabilità, sul tocco sotto misura di Cutrone.

Lyanco 4,5 - Comincia malissimo: è in ritardo su Kouame, e il suo tocco si rivela decisivo perché la sfera entri in rete. Anche ammonito, viene tolto da Longo al momento del tentato cambio di marcia e di modulo.

(dal 62' Edera 5,5 - Si mette esterno d'attacco a destra dal momento del suo ingresso: vorrebbe provare ad accendersi rientrando sul mancino, ma non ci riesce mai).

Nkoulou 5,5 - L'unico che, come spesso capita, prova a fornire certezze al reparto arretrato. Anche lui però è sorpreso, e tagliato fuori, nell'azione del 2-0. Certo, se Meite non avesse perso quel pallone, forse...

Bremer 5 - Prova ad aiutare Lyanco nell'azione che porta al vantaggio viola, ma non fa una gran figura. Serata molto complessa per la retroguardia granata, spesso e volentieri portata a spasso dai padroni di casa.

De Silvestri 5,5 - Ex di turno, su quella fascia non ha granché modo di spingere, visto che imperversa spesso e volentieri Ribery, ma pure un Lirola apparso intraprendente. Esce nel finale, dopo una prova timida.

(dal 73' Ansaldi 6 - È grazie a lui se il Toro mette insieme l'unico tiro nello specchio del match: cross al bacio sulla testa di Belotti, fermato però dal palo. Forse, avesse giocato dall'inizio, i suoi avrebbero potuto creare di più).

Lukic 5,5 - Lì nel mezzo al campo la vita non è facile, e deve combattere quasi sempre con un avversario in più rispetto al tandem torinista composto da lui e Meite. Tra i due, quantomeno, è quello che salva più la faccia.

Meite 4,5 - Prestazione da dimenticare la sua: non riesce né a sfoderare i muscoli che ha, né a dare ordine alle trame di gioco dei suoi. In più perde il sanguinoso pallone che manda in porta i viola per il 2-0.

(dal 79' Rincon s.v. )

Aina 5,5 - Come per De Silvestri, limitato dal suo avversario diretto - Chiesa - ma pure da un Ghezzal che spesso si proietta in avanti, constringendolo a giocare accorto e spingere poco. Non è che sfiguri, ma non arriva al sei.

Berenguer 5,5 - Tenta di cucire lui il gioco offensivo, ma sbaglia molti tocchi al momento clou. Si prende quantomeno il merito di provarci, però non può davvero essere sufficiente quest'oggi.

(dal 62' Verdi 5,5 - Si posiziona alle spalle di Belotti: nelle speranze di Longo dovrebbe fargli arrivare più palloni giocabili, ma alla fine dei salmi non sarà così. Ingresso abbastanza anonimo).

Zaza 5 - Prestazione anonima, la coppia con Belotti questa sera non funziona proprio: poco movimento senza palla, poca connessione. Di occasioni da gol non ne parliamo proprio, ed è lui a farne le spese.

(dal 62' Millico 5,5 - Dei tre giocatori che Longo butta dentro contemporaneamente a mezz'ora dalla fine, nessuno ha inciso realmente. Nemmeno lui, con la scusante dell'inesperienza).

Belotti 5,5 - Non è sufficiente neanche il Gallo, e il record di gol di fila in maglia Toro svanisce in quel di Firenze. In realtà l'occasione gli arriva, sotto forma di preciso cross di Ansaldi, ma non la sfrutta: palo.

Allenatore: Moreno Longo 4,5 - Al Franchi si vede un pessimo Torino, incapace praticamente di concludere in porta nell'arco dei novanta minuti più recupero. Vero che la classifica ormai permette una certa tranquillità in più rispetto a un paio di settimane or sono, ma vedere la sua squadra andare in vacanza con tanto anticipo non è esattamente entusiasmante.