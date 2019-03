Fiorentina-Torino, le formazioni: Mirallas al posto di Chiesa. Out Zaza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due squadre a caccia dei 3 punti. La Fiorentina per provare a restare disperatamente agganciata al treno europeo, il Torino per lasciarsi alle spalle il brutto ko col Bologna e mettere pressione a Roma, Atalanta e Lazio.

Scelte obbligate o quasi per Stefano Pioli che nella sfida di questo pomeriggio dovrà rinunciare a due leader come Pezzella e Chiesa, oltre che a Edimilson. Al posto dell’argentino c’è Milenkovic centrale con Laurini sulla destra, mentre davanti spazio a Simeone-Muriel con Mirallas a supporto. Nel Torino le assenze pesanti hanno i nomi di Nkoulou e Aina, con Mazzarri che si affida comunque al suo solito 3-5-2 con Djidji e Moretti in difesa, mentre sulla sinistra giocherà Ansaldi con Iago Falque a sostegno di Belotti. Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Fiorentina e Torino:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Muriel

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Iago Falque, Belotti