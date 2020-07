Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: Kouame con Chiesa e Ribery. Longo lancia Zaza-Belotti

Alle ore 19.30 scendono in campo Fiorentina e Torino per la 34^ giornata. Dopo essere tornate alla vittoria nell'ultimo turno, entrambe le squadre vanno alla ricerca degli ultimi punti necessari per raggiungere prima possibile la salvezza. Iachini rispolvera Kouame dal 1', lanciandolo in quello che sembrerebbe un tridente offensivo assieme a Ribery e Chiesa: fuori Cutrone. In casa Toro, invece, Longo adotta la canonica difesa a tre schierando i granata con atteggiamento offensivo, e Berenguer alle spalle della coppia Zaza-Belotti. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Lirola, Pezzella, Milenkovic, Caceres; Ghezzal, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Kouame, Ribery.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meite, Aina; Berenguer; Zaza, Belotti.

Allenatore: Moreno Longo.