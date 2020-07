Fiorentina-Torino si sblocca subito: primo gol in viola per Kouame. Con tanto di lacrime

Si sblocca immediatamente la partita del Franchi tra Fiorentina e Torino, con il primo gol in casa viola per Christian Kouame, che approfitta di un passaggio verticale di Ribery, e di una difesa granata non troppo attenta, per battere Sirigu anche grazie ad un po' di fortuna, ed una deviazione killer di Lyanco. Primo gol dopo l'infortunio per l'ivoriano, commosso e abbracciato da tanti compagni, tra cui soprattutto Cutrone.