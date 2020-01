© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna di moda il nome di Rodrigo Battaglia per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione di questa mattina i viola starebbero pensando al giocatore dello Sporting Lisbona, valutato dai portoghesi 7 milioni di euro, per rinforzare la rosa di Iachini in queste ultime ore di mercato.