Fiorentina, torna di moda Bellegarde per il centrocampo. Badelj non sarà riscattato

vedi letture

La Fiorentina pensa al futuro, in particolar modo al centrocampo: considerando che i viola non riscatteranno Milan Badelj dalla Lazio e né hanno ancora certezze sul futuro di Erick Pulgar, si fa spazio il nome di Jean-Ricner Bellegarde. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la Fiorentina ha messo nel mirino il ventunenne francese di origini haitiane in forza allo Strasburgo.