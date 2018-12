Fonte: firenzeviola.it

Come riporta readliverpoolfc.com, la Fiorentina avrebbe identificato nell'ala del Liverpool Lazar Markovic un potenziale obiettivo per il mercato di gennaio. Il serbo è ai margini del progetto dei Reds, infatti già in estate gli era stata data la possibilità di lasciare il club da Jurgen Klopp. Tuttavia, le avances dell'Anderlecht non si sono concretizzate e il giocatore è stato finora costretto a rimanere fuori dai piani tattici del suo allenatore. Considerando, dunque, che i viola sono alla ricerca di un esterno d'attacco, il nome di Markovic è molto caldo.