© foto di Dimitri Conti

Secondo quanto riferito da France Football, potrebbe tornare di moda il nome di Ellyes Skhiri per il centrocampo della Fiorentina. Il classe '95 del Montpellier era già stato seguito negli scorsi mesi dai viola, ora disposti a versare 10 milioni di euro nelle casse dei transalpini per rilevare il calciatore che, tra l'altro, dalla prossima estate entrerà in scadenza, visto che il suo contratto scadrà nel 2020.