Fiorentina, torna di moda il nome di Stephan El Shaarawy per l'attacco

Per una Fiorentina che non riesce a segnare trovare a gennaio un elemento in grado di dare il cambio di marcia all'attacco è fondamentale. Dopo le voci su Piatek, Caicedo e Gomez, però, arrivano altre indiscrezioni legate ad un attaccante, ma non certamente ad un bomber. Stando a quanto riportato da La Nazione, infatti, alcuni intermediari di mercato hanno messo sul piatto la candidatura di Stephan El Shaarawy, ex Milan e Roma oggi in Cina allo Shanghai Shenhua.