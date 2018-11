Fiorentina, torna di moda il polacco Zurkowski

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Sulle colonne del Corriere Fiorentino si parla del mercato della Fiorentina, con particolare attenzione per quel che riguarda il centrocampo. Secondo il quotidiano è tornato alla ribalta il nome di un altro profilo già seguito: il polacco Szymon Zurkowski. Centrocampista centrale del Górnik Zabrze, nonché punto di riferimento della nazionale polacca Under 21 della quale è diventato capitano, Zurkowski è già stato vicino a vestire la maglia viola, nel gennaio scorso, poi la società decise di puntare su Dabo. Adesso il suo nome è di nuovo monitorato nonostante qualche recente problema alla spalla, per le sue qualità non comuni in un mediano (unisce senso della posizione a fisicità e rapidità) e per i costi contenuti: con un esborso non troppo superiore ai due milioni l’operazione sembra praticabile.