Fiorentina, torna di moda Torreira a gennaio. Anche Cassata nel mirino dei viola

vedi letture

Oltre ai temi legati all’attacco, sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport questa mattina si parla anche delle altre idee per la società viola in altre zone del campo: come spiega il quotidiano, va sempre guardata con la massima attenzione la vicenda relativa a Lucas Torreira, che ha messo insieme solo 303’ dall’inizio della stagione con la maglia dell’Atlético Madrid. È già stato seguito molto in passato e per questo la situazione merita un occhio di riguardo. È stato osservato da vicino lo scorso gennaio anche Francesco Cassata del Genoa. In quella sessione erano stati poi acquistati Duncan del Sassuolo per l’immediato ed Amrabat per giugno.