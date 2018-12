L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio fa un punto sui nomi di mercato che la Fiorentina sta valutando in vista di gennaio. Arber Zeneli, esterno sinistro svedese di origini kosovare, ha un contratto in scadenza tra qualche mese e si potrebbe decidere di anticipare l'operazione versando un corrispettivo all'Herenveen. Resta poi tra i candidati Nicola Sansone, per il quale il Villarreal chiede una cifra alta che si potrebbe raggiungere con il prestito ed obbligo di riscatto. Così come Lazar Markovic, esterno serbo del Liverpool.