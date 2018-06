Fiorentina, torna Zekhnini dal Rosenborg: "Grazie per l'opportunità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafik Zekhnini ha concluso il suo prestito al Rosenborg ed è pronto a far rientro a Firenze. Questo il suo saluto al club norvegese su Instagram: "Ringrazio il Rosenborg per l’opportunità che mi ha dato, vi sono grato". Il centrocampista offensivo si era trasferito al Rosenborg a inizio aprile, non avendo mai trovato spazio in viola.