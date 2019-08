Fiorentina, trattativa avviata col Toro per Bonifazi: il nodo è la formula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore il nome di Kevin Bonifazi, difensore di proprietà del Torino, si è fatto sempre più concreto. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina avrebbe avviato una trattativa per l'acquisto del classe '96 con la società granata. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'ostacolo più grande, prima che la trattativa vada in porto, nonostante la Fiorentina si trovi al primo posto davanti alla SPAL per assicurarsi le prestazioni del giocatore, sarebbe la formula del trasferimento e la valutazione economica che il Torino sta facendo del calciatore. Ancora non è chiaro, infatti, se la volontà dei viola è quella di acquistarlo a titolo definitivo o se puntare su un prestito con diritto di riscatto.