Fiorentina, trattativa ben avviata per Ceppitelli: ci sono anche Torino e Parma

Contatti ben avviati tra Fiorentina e Cagliari per Luca Ceppitelli, difensore centrale che piace a Iachini come potenziale alternativa ai titolari già presenti in rosa. Il giocatore avrebbe già dato la propria preferenza alla squadra viola, nonostante sulle sue tracce ci siano anche altri club come Torino e Parma. A riportarlo è Firenzeviola.it.