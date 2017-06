Fiorentina, trattativa nel vivo per Bruno Gaspar: il portoghese ha dato l'ok

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non un semplice interesse, ma qualcosa in più. La Fiorentina è uscita allo scoperto per Bruno Gaspar, laterale destro del Vitoria Guimarães. Confermate le indiscrezioni di O Jogo, ma il portale dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà va oltre scrivendo che l’esterno portoghese classe 1993, attualmente sotto contratto fino al 2019, ha già detto sì alla Viola. Per questo motivo la Fiorentina ha deciso di entrare nel vivo della trattativa: Gaspar è stato seguito negli ultimi mesi e promosso dagli osservatori del club dei Della Valle. Contemporaneamente vanno avanti i discorsi per Diallo e Karamoh, ma intanto la Fiorentina accelera per Bruno Gaspar.