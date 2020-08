Fiorentina, tre contratti pesanti con scadenza 2022 e un futuro ancora da scrivere

Tre nomi pesanti, tutti e tre con un contratto che andrà in scadenza tra due stagioni. La Fiorentina, ancora prima di poter entrare a giocar duro sul mercato degli acquisti, deve infatti pensare di risolvere questi tre casi ancora pendenti che rispondono ai nomi - in ordine meramente alfabetico - di Federico Chiesa, Nikola Milenkovic e German Pezzella. Il primo è quello che sembra meno sicuro di rimanere, visto che dopo mesi di impassibilità da parte di Commisso su una posizione di richiesta di elevate cifre solo cash, il presidente viola parrebbe disposto a trattare e a valutare anche l'inserimento di contropartite tecniche: su tutti, ai viola, piace Luca Pellegrini. Meno complicate, all'apparenza, le situazioni dei due difensori, anche se quella del serbo potrebbe essere resa tale dai rapporti ad oggi molto freddi con il procuratore Ramadani, seppure la dirigenza si sia impegnata con Iachini di mantenere le basi della sua difesa. Lo stesso vale quindi anche per il capitano, corteggiato a distanza da Pioli, e apprezzato anche a Napoli ma alla stregua di incedibile per la Fiorentina, che anzi pensa di proporgli un nuovo contratto. Tra i tre, la firma più imminente in effetti sembra proprio la sua.