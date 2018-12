© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante le parole di Corvino pronunciate oggi , la Fiorentina continua a valutare i profili migliori per il mercato di gennaio. E secondo quanto riporta Sky Sport i nomi da seguire sono tre: il difensore olandese Jeremiah St. Juste, 22enne in forze al Feyenoord, il terzino dell'Empoli Di Lorenzo e per il centrocampo Szymon Zurkowski, polacco classe 1997 del Gornik Zarbze. In uscita invece attenzione a Nikola Milenkovic, sul quale non si sarebbe fermato l'interesse del Manchester United.