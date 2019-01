© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno dei giocatori che con più probabilità presto saluterà Firenze è Valentin Eysseric. Il francese - scrive La Nazione - ha ricevuto tre offerte dalla Francia per le quali il ds Corvino non ha ancora preso una decisione. Ad ogni modo, il prezzo fissato per il suo cartellino è di circa cinque milioni di euro.