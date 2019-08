Fiorentina, tre per l'attacco: uno tra Suso, Keita e Ribery il grande colpo

© foto di Imago/Image Sport

L'edizione odierna de La Repubblica parla delle ultime mosse di mercato della Fiorentina. La volontà è quella di affiancare a Chiesa e Boateng un nome di alto profilo, e nelle ultime ore sono venuti fuori i nomi di Franck Ribery, Keita Balde e Suso. Il francese ex Bayern ha rifiutato la soluzione Emirati Arabi e cerca una squadra che possa ancora dargli degli stimoli in Europa: la Fiorentina ci sta provando ma lo stipendio percepito dal giocatore complica la situazione. Poi c'è il nome di Suso: se il Milan dovesse arrivare a Correa per lui non ci sarebbe più spazio e dovrebbe salutare i rossoneri. Ultimo nome è quello di Keita Balde ma anche qui lo scoglio è legato all'alto costo del cartellino e dell'ingaggio del giocatore. La Fiorentina comunque attende e valuta qual è il profilo migliore da dare a Montella.