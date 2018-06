Fiorentina-Trezeguet, riscatto Kasimpasa: per l'addio aspetta il Mondiale

© foto di Giacomo Morini

Il Kasimpasa ha riscattato per 2,5 milioni a titolo definitivo Mahmoud Ibrahim Hassan, soprannominato Trezeguet. La speranza è che con il Mondiale possano arrivare offerte anche da 5-6 milioni. Tra le interessante, come noto, Galatasaray, Fiorentina, Watford, Burnley e Bournemouth. Intanto il vicepresidente del club turco Hassan Oksuz ha confermato la firma del giocatore, per il cui futuro - ha dichiarato Oksuz - dopo il Mondiale verrà presa la giusta decisione. Lo riporta Firenzeviola.it.